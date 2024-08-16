البيسري عرض مع مديرة شؤون الأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مديرة شؤون الأنروا في لبنان DOROTHEE KLAUS.



وتمَّ البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتطورات الحاصلة في المنطقة.

Advertisement