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لبنان

البيسري عرض مع مديرة شؤون الأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24
16-08-2024 | 07:18
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مديرة شؤون الأنروا في لبنان DOROTHEE KLAUS.

 وتمَّ البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتطورات الحاصلة في المنطقة. 
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