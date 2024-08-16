وزير خارجية مصر التقى بري: نقفُ إلى جانب لبنان ونرفض الاغتيالات الإسرائيليّة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والوفد المرافق، بحضور سفير مصر لدى لبنان علاء موسى والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.

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وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة إضافة الى أجواء الإتصالات القائمة التي تبذل لوقف العدوان الإسرائيلي فضلاً عن العلاقات الثنائية اللبنانية المصرية .



وثمن برّي عالياً الجهد الكبير الذي تبذله جمهورية مصر العربية ورئيسها عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منوهاً بالدور التاريخي للشقيقة الكبرى مصر وما يربطها من علاقات صداقة وأخوة وتضامنها الدائم مع لبنان في كافة الظروف لا سيما في أوقات المحن والأزمات.

رئيس المجلس أكد التطابق في وجهات النظر بين لبنان ومصر بإعتبار أن الجذر الحقيقي للصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

كذلكن اعتبر برّي أنّ نجاح الجهود التي تبذل في العاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار هي المدخل الأساس لعودة الإستقرار والحلول في المنطقة.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال بعد اللقاء الذي استمر زهاء ساعة: "طبعا سررت وسعدت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب في لبنان الشقيق ، وتحدثت معه حول الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن وتمر بها المنطقة ، نقلت لدولته رسالة دعم وتضامن من القيادة المصرية ومن الحكومة والشعب المصريين الى الشعب اللبناني الشقيق والحكومة ولكافة مؤسسات الدولة اللبنانية مفادها بأن مصر متضامنة مع لبنان ونحن نؤكد أيضاً أن أمن وإستقرار لبنان هو مصلحة مصرية في المقام الأول ، وهو أيضا مصلحة عربية نعمل على صيانتها ونحرص أيضاً للمحافظة عليها".

وأضاف: "أنا موجود هنا في هذه الزيارة للبنان بتكليف وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي ننقل هذه الرسالة الواضحة ولنؤكد وقوفنا الى جانب لبنان حكومة وقيادة وشعباً ، و لنؤكد مرة أخرى على أهمية وقف التصعيد وعدم جر المنطقة الى أتون حرب إقليمية شاملة ، وأيضاً مصر تبذل كل جهد ممكن كما تعلمون لوقف هذا التصعيد والعمل قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن للوصول الى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة".

وتابع: "ما نقلته لدوله الرئيس أيضاً بأن لب الصراع في هذه المنطقة هو إستمرار القضية الفلسطينيه من دون حل ، وبإستمرار عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى راسها حقه في إقامة الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أيضاً ذكرت لدولته بان إستمرار العدوان على قطاع غزة وإستمرار استهداف المدنيين وقتل المدنيين الأبرياء هو السبب الاساسي وراء التصعيد في المنطقة وأنه لابد من التوصل الى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة حتى يتوقف التصعيد".

وأضاف: "أكدت للرئيس بري إدانة مصر لكافة السياسات الإستفزازية بما في ذلك إنتهاك سيادة لبنان، ونؤكد مرة أخرى على دعم مصر لوحدة لبنان وسلامة اراضيه وسيادته، وأن أي إنتهاك لهذه السيادة هو أمر مدان والعدوان على الضاحية الجنوبية للعاصمة الحبيبة بيروت أمر مرفوض وأدناه سابقاً بشدة وكذلك سياسة الإغتيالات مرفوضة تماما".

وختم: "نؤكد وقوفنا الى جانب لبنان في هذه المحنة والظرف العصيب ولن نوفر جهداً في سبيل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بإعتباره هو الأساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر".