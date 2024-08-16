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لبنان

بولس معوض رئيسا جديدا لبلدية زغرتا - اهدن بالتزكية

Lebanon 24
16-08-2024 | 07:43
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 انتخب بولس الغزال معوض رئيسا جديدا لبلدية زغرتا - اهدن بالتزكية، بعد استقالة رئيسها السابق انطونيو فرنجية.

وكانت ⁠الانتخابات بدأت عند الثانية عشرة والربع ظهرا واستمرت لنصف الساعة في حضور 11 عضوا بعد اقتراع تحضيري تم في منزل فرنجية الاسبوع الماضي وفاز فيه معوض. ويذكر ان الرئيس الجديد هو الثالث في هذه الولاية الممددة.
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