السفارة الأميركيّة تُوجّه تحذيراً جديداً لرعاياها في لبنان: غادروا قبل بدء الأزمة

جددت السفارة الأميركية في بيروت، من خلال فيديو عبر "اكس"، دعوتها لرعاياها في لبنان لتسجيل أسمائهم تحسباً للأزمات.

وأكد ديمون غوفورث، رئيس قسم خدمات المواطنين الأميركيين في السفارة الأميركية، حرص وزارة الخارجية الأميركية على سلامة وأمن مواطنيها في الخارج.

وأضاف أنه في ظل الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة الأميركية لتخفيف التوتر الحاصل في المنطقة، إلا أنها تتخوف من الآثار المحتملة لهذا التصعيد على مواطنيها في لبنان.

ونصح غوفورث الرعايا الأميركيين تحضير خطة طوارئ في حال حصول ما هو غير متوقع والتحضير للجوء لأماكن آمنة لفترات طويلة.

وطلب من المواطنين الأميركيين، إذا أمكن، مغادرة لبنان قبل بدء أي أزمة.