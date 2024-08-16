بري استقبل وزير خارجية مصر.. والأخير نقل رسالة دعم من السيسي

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي والوفد المرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.وثمن الرئيس بري، في خلال اللقاء "عاليا، الجهد الكبير الذي تبذله جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، منوها بـ"الدور التاريخي للشقيقة الكبرى مصر وما يربطها من علاقات صداقة وأخوة وتضامنها الدائم مع لبنان في الظروف كافة، لا سيما في أوقات المحن والأزمات".وأكد رئيس المجلس "التطابق في وجهات النظر بين لبنان ومصر، بإعتبار أن الجذر الحقيقي للصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".واعتبر بري "أن نجاح الجهود التي تبذل في العاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار هي المدخل الأساس لعودة الإستقرار والحلول في المنطقة".بدوره، الوزير عبد العاطي قال بعد اللقاء الذي استمر ساعة :" طبعا سررت وسعدت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب في لبنان الشقيق، وتحدثت معه حول الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن وتمر بها المنطقة".أضاف :"نقلت لدولته رسالة دعم وتضامن من القيادة المصرية ومن الحكومة والشعب المصريين الى الشعب اللبناني الشقيق والحكومة ولكافة مؤسسات الدولة اللبنانية مفادها بأن مصر متضامنة مع لبنان ونحن نؤكد أيضا أن أمن وإستقرار لبنان هو