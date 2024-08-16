ميقاتي استقبل عبدالله على رأس وفد من خلية الأزمة في إقليم الخروب.. والتقى سفير لبنان في مصر

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، النائب بلال عبد الله على راس وفد من خلية الازمة في اقليم الخروب، قبل ظهر اليوم في السرايابعد اللقاء قال عبد الله :" تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي كخلية ازمة في اقليم الخروب وهي تجمع اتحاد البلديات وكافة الأحزاب المنطقة وذلك تتويجاً للقاءاتنا مع وزراء الصحة والداخلية والمالية والهيئة العليا للإغاثة ومحافظ جبل لبنان ، كما سيكون لنا لقاءات مع وزير البيئة بصفته منسقا للجنة الطوارئ ، وقد ناقشنا مع الرئيس ميقاتي مجموعة نقاط مرتبطة بعمل خلية الأزمة وأهمية دعم عملها في اقليم الخروب كون هذه المنطقة هي خط تماس مباشر مع الحنوب، اعتمادا على التجارب السابقة خصوصا تجربة العام ٢٠٠٦، ووجدنا لدى دولة الرئيس كل تفهم والدعم والتفاعل الايجابي لخلية الازمة والمباركة لعملها كون تضم كافة التلاوين السياسية في منطقة اقليم الخروب ، خاصة انها كانت تعمل وستعمل من خلال اتحاد البلديات والبلديات وكل الشكر لدولة الرئيس."واستقبل رئيس الحكومة سفير لبنان في مصر والجامعة العربية علي الحلبي.