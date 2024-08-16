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لبنان
الراعي عرض مع افرام لأهمية مفاوضات الدوحة.. وترأس اجتماع مجلس امناء رابطة قنوبين
Lebanon 24
16-08-2024
|
08:33
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان النائب نعمت افرام وعقد معه خلوة لنحو نصف ساعة.
وبعد الخلوة قال افرام: "عقدنا خلوة مع صاحب الغبطة وتطرقتا فيها الى مجمل الاوضاع، لا سيما ما يحصل اليوم في الدوحة واهميته بالنسبة لكيان لبنان، وهذا الصرح يهمه جدا وضع اللبنانيين بمختلف طوائفهم واحساسهم بأن الوطن لجميع ابنائه، وطن آمن، وطن تعايش اسلامي مسيحي حقيقي بكل ما للكلمة من معنى، وعلينا دائما التفكير في ايجاد حلول تريح اللبناني وتبعد عنه الخوف على مستقبل اولاده، فلا يعود هناك تناقض بين حبه لوطنه وحبه لاولاده لأنه من الصعب جدا ان يختار الانسان بين مستقبل ابنائه ووطنه، وهذا ما يدفعنا اليوم لنسعى من اجل تأمين مستقبل الشباب في وطنهم".
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اضاف: "علينا اليوم ايضا في حال حصل وقف لاطلاق النار في غزة والجنوب، التفكير في كيفية الاستفادة من الفرصة لإعادة تصويب الهدف في لبنان ووضع اولى الاولويات قيد التحقيق، وهي انتخاب رئيس للجمهورية بمهمة واضحة وبناء مؤسسات الدولة التي تنهار واعادة التوازن فيها ليشعر المواطن بأن كل المكونات تستعيد دورها، ونزيل الهواجس والخوف ونعيد تصويب البوصلة ونعمل في العمق لإعادة بناء المساحة المشتركة في لبنان وهي الدولة اللبنانية".
وتابع: "تطرقنا ايضا الى موضوع الاقتصاد اللبناني وكيف ان الاقتصاد الغير شرعي ينمو على حساب الاقتصاد الشرعي، وهذا خطر كبير يجعل الاقتصاد الذي يغذي خزينة الدولة صغيرا جدا، لذا علينا تدارك الامر ونأمل من هنا من هذا الصرح وبمناسبة عيد السيدة ان نكون على مشارف هدنة، لا بل وقف لإطلاق النار في غزة وعلى الحدود الجنوبية لنتحمل مسؤوليتنا في اعادة الاعمار وبناء ما تهدم في لبنان واعادة الثقة بين اللبنانيين".
كما ترأس الراعي الاجتماع الفصلي لمجلس أمناء رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث، في حضور رئيسها نوفل الشدراوي وأعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع عرض لمجمل نشاطات عمل رابطة قنوبين المنجزة وبرامجها والتي سيتم افتتاحها خلال شهر أيلول المقبل، وتلك التي قيد الانجاز.
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