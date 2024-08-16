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لبنان

"إنجاز".. سلام: لبنان يتصدر قائمة "فوربس" لأقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم

Lebanon 24
16-08-2024 | 08:35
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 كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عبر "اكس": "بفخر واعتزاز، نشهد اليوم تألق لبنان في الصدارة بتصدره قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم، حيث يساهم 12 من قادة لبنان في قيادة أكبر الشركات العالمية"،  واكد ان "هذا الإنجاز هو شهادة على مرونة اقتصادنا وعزيمتنا في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التحول الرقمي لجذب الاستثمارات الكبرى، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تنويع اقتصادنا بعيداً من القطاعات التقليدية، وهؤلاء القادة هم خير دليل على الكفاءات الاستثنائية التي يتمتع بها لبنان، والتي تتجاوز حدود الوطن لتؤثر إيجابياً على الساحة الاقتصادية العالمية". 
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اضاف:"إن نجاح لبنان في الخارج ليس صدفة، بل هو ثمرة جهود مستمرة وإصرار لا يتزعزع على التفوق والابتكار". 

واكد:" نحن ملتزمون دعم كل لبناني مبدع، وتوفير البيئة الملائمة لهم للابتكار والإبداع، سواء كانوا في الداخل أو الخارج"، مشيرا الى ان" لبنان سيبقى دائماً في طليعة الدول التي تساهم في بناء مستقبل اقتصادي مشرق للمنطقة والعالم". 
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