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لبنان

إشكال وتضارب بالأيدي في طرابلس

Lebanon 24
16-08-2024 | 08:39
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وقع إشكال بالقرب من الكلية الاسلامية في طرابلس تطوّر الى تضارب وعراك بالأيدي.
 
 
وأشارت معلومات "لبنان 24" إلى سقوط جريح.
 
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إشكال

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