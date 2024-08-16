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لبنان

الجيش يوقف مطلوبين في البقاع...

Lebanon 24
16-08-2024 | 09:40
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بعد عمليات رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (خ.ق.) المطلوب بعدة مذكرات توقيف منها: ترؤسه عصابة خطف مقابل فدية مالية، إطلاق نار في بلدة العين – البقاع ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين بتاريخ 31 /10 /2019، ونقل ذخائر وأسلحة حربية.
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كما دهمت دورية من الجيش منازل عدد من المطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع، حيث أوقفت 8 مواطنين وسوريا لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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