المطران سفر استقبل عماد الأشقر

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استقبل النائب البطريركي لأبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر، المدير العام للتربية عماد الأشقر والمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود.ودار الحديث حول الواقع التربوي في لبنان عامةً وزحلة خاصةً.ودار نقاشٌ معمّق عن التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم في لبنان.