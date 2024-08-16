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لبنان

المكتب الاعلامي لميقاتي ردّاً على جعجع: إنّ التنظير عن بُعد ومن عُلو هو قمة الافتراء والتجني

Lebanon 24
16-08-2024 | 10:23
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
في مؤتمره الصحافي اليوم اطلق رئيس "حزب القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع سلسلة مواقف وصلت الى حد اتهام الحكومة بارتكاب"الخيانة العظمى في ما يحدث في الجنوب".
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اذا كان  من حق  الدكتور جعجع وسواه اطلاق الموقف الذي يريده والقيام بالدور المعارض، فهذا لا يعني على الاطلاق القبول باطلاقه احكاما باطلة واستخدام تعابير ربما سقط عن" الحكيم" معناها القانوني والدستوري الحقيقي، خصوصا انه على علم بالكثير من المعطيات ومنها ما هو ناتج عن تراكمات سابقة ليست الحكومة الحالية مسؤولة عنها.
واذا  كان ما يعتبره  الدكتور جعجع حلا سهل التطبيق بعيدا عن المواقف الاعلامية، فليصارح الناس لماذا لم يتم تنفيذ ما قاله وحل القضايا العالقة منذ سنوات؟ 
ان التنظير عن بُعد ومن عُلو، رغم معرفة  الظروف الدقيقة التي تعمل فيها الحكومة والمعطيات غير الخافية على احد هو قمة الافتراء والتجني. 
إن الحكومة تبذل كل ما هو مطلوب من عمل لتجاوز الصعوبات وهي لم تقصّر في اي امر يتعلق باي ملف لا سيما بالنسبة لايجاد حل للوضع في الجنوب ومعالجة تداعياته المباشرة وغير المباشرة. وعلى جميع القيادات السياسية، موالين ومعارضين، التعاون والتعاضد لتمرير المرحلة الصعبة، بدل تكرار المواقف والاتهامات التي لا فائدة منها سوى زيادة الشرخ بين اللبنانيين وتعميق الخلافات من دون الوصول الى حل.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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