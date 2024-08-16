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لبنان

توقيف سوريّ بعمليّة أمنيّة دقيقة.. هذا ما كان يفعله في مناطق الشمال

Lebanon 24
16-08-2024 | 10:42
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدّرة في مناطق الشّمال.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في هذه الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:
- م. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۹، سوري)
بتاريخ 5-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة البدّاوي. وبتفتيشه، ضبطت بحوزته قنبلة يدويّة، كمية كبيرة من المخدّرات، میزان، "كبّاس حديدي"، وهاتفين خليويّيَن.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في العديد من مناطق الشّمال.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
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