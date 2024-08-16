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لبنان

وفد من "التيار الوطني الحر" في اقليم الخروب

Lebanon 24
16-08-2024 | 10:46
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 بدأت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" السيدة مارتين نجم كتيلي جولة في إقليم الخروب، برفقة النائب غسان عطالله مع وفد حزبي. 

وانطلقت الجولة بزيارة النائب السابق الدكتور محمد الحجار في شحيم، وجرى التداول في مختلف الشؤون العامة وقضايا بلدة شحيم وحاجاتها.
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