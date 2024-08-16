وفد من "التيار الوطني الحر" في اقليم الخروب

بدأت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" السيدة مارتين نجم كتيلي جولة في إقليم الخروب، برفقة النائب غسان عطالله مع وفد حزبي.



وانطلقت الجولة بزيارة النائب السابق الدكتور محمد الحجار في شحيم، وجرى التداول في مختلف الشؤون العامة وقضايا بلدة شحيم وحاجاتها.

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