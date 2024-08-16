بالتزامن مع الموافقة على فتح دعوى تطويبه... صدور كتاب جديد عن يوسف بك كرم

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صدر كتاب "يوسف بك كرم، قدّيس غير مطوّب" للإعلامي والكاتب سركيس أبوزيد في طبعته الثانية عن دار "أبعاد للطباعة والنشر".ويركّز الكتاب ، بحسب بيان، على "سيرة حياة كرم الروحية والبعد الإنساني في شخصيته الفذّة التي أدخلته عالم الاسطورة والقداسة. وقد اكتسب كرم في وجدان الناس صفة القدّيس غير المطوّب، القديس الذي طوّبه الناس قبل أن تطوّبه الكنيسة؛ ولذلك هم يذكرونه في صلواتهم وطلباتهم، وهم يؤمنون انّ العذراء كانت ترافقه وترعاه وتحميه في المعارك التي خاضها. كانت نظرته إلى السياسة ممزوجة بمسحة إنسانية، دينية لذلك كان يعتقد أن الحكم لا يستقيم حتى يحذو الحكام مثال الرسل والأنبياء.جمع في شخصيته الإيمان الروحي والسلوك النضالي... فقد انتزع صورة القائد في السياسة ورمز المجاهد في الدين. فهو بطل في الدنيا وقدّيس في الدين" كما جاء في المقدّمة".ويتضمّن الكتاب 4 فصول: أصل اسرة كرم، المصلح الديني والمدني، المنفى في سبيل الدين والدنيا، و آخر حياته العزلة والتزهد. وللمؤلف كتابان آخران عن كرم وهما "عروبة يوسف بك كرم" 1995، و "يوسف بك كرم في السيرة الشعبية"2017.وتزامن صدور الكتاب مع موافقة أباء سينودوس الأساقفة الموارنة على تقديم طلب فتح دعوى تطويب إلى مجمع دعاوى القديسين في روما "يوسف بك كرم المتوفّى في رائحة القداسة".