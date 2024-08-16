Advertisement

لبنان

بالتزامن مع الموافقة على فتح دعوى تطويبه... صدور كتاب جديد عن يوسف بك كرم

Lebanon 24
16-08-2024 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1235137-638594279676642217.jpg
Doc-P-1235137-638594279676642217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر كتاب "يوسف بك كرم، قدّيس غير مطوّب" للإعلامي والكاتب سركيس أبوزيد في طبعته الثانية عن دار "أبعاد للطباعة والنشر".

ويركّز الكتاب ، بحسب بيان، على "سيرة حياة كرم الروحية والبعد الإنساني في شخصيته الفذّة التي أدخلته عالم الاسطورة والقداسة. وقد اكتسب كرم في وجدان الناس صفة القدّيس غير المطوّب، القديس الذي طوّبه الناس قبل أن تطوّبه الكنيسة؛ ولذلك هم يذكرونه في صلواتهم وطلباتهم، وهم يؤمنون انّ العذراء كانت ترافقه وترعاه وتحميه في المعارك التي خاضها. كانت نظرته إلى السياسة ممزوجة بمسحة إنسانية، دينية لذلك كان يعتقد أن الحكم لا يستقيم حتى يحذو الحكام مثال الرسل والأنبياء.جمع في شخصيته الإيمان الروحي والسلوك النضالي... فقد انتزع صورة القائد في السياسة ورمز المجاهد في الدين. فهو بطل في الدنيا وقدّيس في الدين" كما جاء في المقدّمة".
Advertisement

ويتضمّن الكتاب 4 فصول: أصل اسرة كرم، المصلح الديني والمدني، المنفى في سبيل الدين والدنيا، و آخر حياته العزلة والتزهد. وللمؤلف كتابان آخران عن كرم وهما "عروبة يوسف بك كرم" 1995، و "يوسف بك كرم في السيرة الشعبية"2017.

وتزامن صدور الكتاب مع موافقة أباء سينودوس الأساقفة الموارنة على تقديم طلب فتح دعوى تطويب إلى مجمع دعاوى القديسين في روما "يوسف بك كرم المتوفّى في رائحة القداسة".



لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-08-16
16:56 | 2024-08-16
16:51 | 2024-08-16
16:35 | 2024-08-16
16:15 | 2024-08-16
16:00 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24