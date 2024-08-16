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لبنان

هجومٌ ناري من "الوطني الحر" ضدّ جعجع: "أصمُت"!

Lebanon 24
16-08-2024 | 14:11
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أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" بياناً، اليوم الجمعة، هاجمت عبره وبشكلٍ لاذع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وذلك رداً على كلام الأخير الذي طال رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
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وفي بيانها، قالت اللجنة: "رداً على جعجع المصرّ على إطلاق سهام حقده نحو الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر: لا جحيمَ صنعته إلا أنتَ بالتنطح لضرب موقع رئاسة الجمهورية وطعنها في الظهر، وبالسكوت عن النزوح السوري منذ ثلاثة عشر عاماً، والتطبيل للمنظمات الإرهابية، وبلبوس الخطاب المنعزل والمتطرّف والرهان على الخارج، وبالحنين للمغامرات الخطِرة الموهومة ولأحلام العودة الى زمن الميليشيات المسلحة لتسيطر مجدداً".
 
وأردف: "هذا إن لم نذكر مسيرتك الحافلة بضرب أي مسعى للتفاهم والممارسات الجهنمية التي أدخلت لبنان والمسيحيين إلى نفق ناضلنا طويلاً كي نخرج من مفاعيله، فاصمُت وعُد إلى ما تبقى من رُشدٍ لا رأفة بك شخصياً، بل بمن تمثل وبالبيئة المسيحية ولبنان".
 
 
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