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لبنان

من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2024 | 15:03
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علّقت مصادر اقتصادية على تفاصيل الميزانية العمومية لمصرف لبنان والتي أظهرت أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت 15.45 مليار دولار نهاية شهر تموز الماضي مقارنة بـ15.12 مليار دولار نهاية شهر حزيران المنصرم.
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ووفقاً للمصادر، فإنّ مصرف لبنان يعملُ حالياً على ضبط السوق من الحفاظ على سعر الدولار من جهة واعتماد سياسات شراء الدولار بشكلٍ لا يؤثر على عرض العملة الصعبة في السوق.
ورأت المصادر أنه من المتوقع، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، أن تتجاوز موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية الـ16 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، وذلك مع الحفاظ على استقرار سعر الدولار ضمن هامش الـ89500 ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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