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لبنان
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية على النبطية
Lebanon 24
16-08-2024
|
19:00
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نفّذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية على أحد المباني في المنطقة الصناعية في وادي الكفور في النبطية.
وقد أُصيب عدد من الأشخاص وسقط عدد من الشهداء جرّاء الغارة.
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