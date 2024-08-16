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لبنان

شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية على النبطية

Lebanon 24
16-08-2024 | 19:00
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نفّذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية على أحد المباني في المنطقة الصناعية في وادي الكفور في النبطية.
وقد أُصيب عدد من الأشخاص وسقط عدد من الشهداء جرّاء الغارة.
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