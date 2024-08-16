عبدالله: إستهداف الحكومة ورئيسها غير مقبول

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يقول عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث لـ "الديار":ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذل جهداً استثنائياً لحماية البلد، ونحن ندعمه في هذه المهمة لأننا ندرك ما يقوم به، وبالتالي هناك تمادٍ في الحديث عن عدم فاعلية الحكومة، وهذا غير مقبول واستهداف لموقع رئاسة الحكومة، فإذا كانت الحكومة غير مكتملة الصلاحيات، فهذا صحيح، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية فهذه الحكومة وحدها هي التي تدير البلد، والوزارات تقوم بجهود من أجل مواكبة الوضع من كل جوانبه، ولذلك، فإن الانتقاص من المسؤولية الكبيرة التي يحملها ميقاتي على أكتافه هو تجنٍّ بكل معنى الكلمة، ولن نوافق عليه لأنه خارج عن المنطق، وخصوصاً أن الرئيس ميقاتي طلب من مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".وعن إيجابيات يمكن أن تصدر من الدوحة، ينقل عبدالله عن الرئيس ميقاتي "الذي يتابع بدقة كامل التفاصيل الحاصلة في قطر، يبدو كأنه قد يكون بعض الإيجابية في ما هو حاصل في قطر، والذي سينعكس تهدئة في جنوب لبنان، وهذا ما يسعى إليه رئيس الحكومة، ونحن مع التهدئة وحماية لبنان ولسنا مع فتح الجبهات وتوسيعها، لأن لبنان لا يملك المقوّمات للصمود، ولكن الوقت الحالي ليس مناسباً لمثل هذا النقاش، لأنه عندما نكون في مواجهة مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن النقاش في هذا الملف".