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لبنان

حصيلة محدثة ثانية لمجزرة وادي الكفور: عدد الشهداء ارتفع إلى 10 (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2024 | 03:00
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استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية ليلا على مبنى سكني في منطقة وادي الكفور في النبطية.
 
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة محدثة ثانية للغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت ليلا منطقة وادي الكفور في النبطية وفيها أن عدد الشهداء ارتفع إلى 10 أشخاص من الجنسية السورية من بينهم امرأة وطفلاها،  وإصابة 5 بجروح من بينهم 3 من الجنسية السورية وإثنان منهم إصاباتهما حرجة ويخضعان لعمليات دقيقة في مستشفى الشيخ راغب حرب ومواطنة لبنانية وشخص سوداني عولجا في الطوارئ.

علماً ان التدقيق في هويات الشهداء يتطلب انتظار صدور فحوص الـ dna ليُصار في ضوئها إعلان حصيلة نهائية دقيقة.

وكان الطيران الإسرائيلي قد نفذ ليلا غارة جوية على أحد المباني في المنطقة الصناعية في وادي الكفور في النبطية.

وصباح اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انه قصف مستودع أسلحة تابع لحزب الله في النبطية ومواقع عسكرية في بلدتي حنين ومارون الراس جنوبي لبنان.



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