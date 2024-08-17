Advertisement

لبنان

الطاشناق يدرس خياراته: سننسحب من دون خلاف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-08-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1235295-638594796918151645.jpg
Doc-P-1235295-638594796918151645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار مصدر مواكب للتخبط الذي يحصل داخل "التيار الوطني الحر" وهيئته ومجلسه السياسي وحتى في "تكتل لبنان القوي" الى ان حزب الطاشناق، الذي يشكل أحد الشركاء في إجتماعات "تكتل لبنان القوي" في ميرنا الشالوحي أسبوعياً ويلتزم في معظم الأحيان بالقرارات والمواقف السياسية للتكتل ورئيسه ، يدرس على صعيد قيادته ومجلسه السياسي قرار الانسحاب من التكتل مع ترك التواصل معه قائما، لكي يكون لنواب الأرمن وحزب الطاشناق الهامش الأوسع في التعاطي مع القوى السياسية كافة وكل الملفات ولا سيما  ملف رئاسة الجمهورية لكوّن الطاشناق لديه رأي مختلف في هذا الموضوع عن "التيار".
Advertisement
المصدر لفت الى أن خروج الطاشناق من التكتل سيكون هادئاً طبيعياً من دون أي خلاف أو ضجيج والهدف الاستقلالية والانتاجية لا أكثر ولا أقل .






المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-08-17
03:00 | 2024-08-17
03:00 | 2024-08-17
02:54 | 2024-08-17
02:50 | 2024-08-17
02:25 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24