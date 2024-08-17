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لبنان
الطاشناق يدرس خياراته: سننسحب من دون خلاف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-08-2024
|
01:15
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أشار مصدر مواكب للتخبط الذي يحصل داخل "التيار الوطني الحر" وهيئته ومجلسه السياسي وحتى في "تكتل لبنان القوي" الى ان حزب الطاشناق، الذي يشكل أحد الشركاء في إجتماعات "تكتل لبنان القوي" في ميرنا الشالوحي أسبوعياً ويلتزم في معظم الأحيان بالقرارات والمواقف السياسية للتكتل ورئيسه ، يدرس على صعيد قيادته ومجلسه السياسي قرار الانسحاب من التكتل مع ترك التواصل معه قائما، لكي يكون لنواب الأرمن وحزب الطاشناق الهامش الأوسع في التعاطي مع القوى السياسية كافة وكل الملفات ولا سيما ملف رئاسة الجمهورية لكوّن الطاشناق لديه رأي مختلف في هذا الموضوع عن "التيار".
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المصدر لفت الى أن خروج الطاشناق من التكتل سيكون هادئاً طبيعياً من دون أي خلاف أو ضجيج والهدف الاستقلالية والانتاجية لا أكثر ولا أقل .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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