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لبنان

الجيش الاسرائيلي: قصفنا مستودع اسلحة لحزب الله في النبطية (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2024 | 01:28
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زعم المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "إكس"، أن الجيش "أغار على مباني عسكرية ومستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان".

وأفاد أفيخاي ايضا بأن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت مساء أمس على مباني عسكرية لحزب الله في حانين ومارون الراس في جنوب لبنان، كما هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية".
 
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