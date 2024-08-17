أحد النواب: "كفى اتهامات"

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أبدى أحد نواب "الثنائي الشيعي" استهجانهُ الحديث عن ربط ملف رئاسة الجمهورية بموضوع حرب غزة، متسائلاً: "من يتحدث في هذا الإطار هو ساذج جداً، فهذا الأمر غير صحيح، ومن يُعرقل الاستحقاق والانتخاب معروف لأنه يرفضُ الحوار والتفاهم على اسم جديد".وأردف: "كفى اتهامات لنا بالعرقلة وكل المُناوشات السياسية في الوقت الحاضر لا تُجدي نفعاً.. فليتفضل كل طرف وليتحمل مسؤوليته، وانتخاب الرئيس بات ضرورة قصوى جداً خصوصاً في ظل التطورات الراهنة".