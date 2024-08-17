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لبنان

بهذه الكلمات.. بو حبيب ينعى الدكتور جورج قرم

Lebanon 24
17-08-2024 | 02:10
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نعى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المغفور له الوزير الدكتور جورج قرم بالكلمات التالية:
"اليوم نودع رجل علمٍ، وفكرٍ عمل جاهدا" في سبيل العدالة الإجتماعية، وتقاسم الأعباء بين الميسوريين والفقراء، والإهتمام بالإنسان...
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الرجل الزاهد، المتواضع، الهادئ، الراقي، والمثقف حمل همومنا الإقتصادية والإجتماعية طيلة حياته ورحل...
 برحيله نفقد قامة من قامات الوطن الحالمة بدولة خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية، دولة على مساحة طاقات اللبنانيين وإبداعاتهم."
 
وأضاف: "سنشتاق اليك جورج قرم الانسان النبيل، عزاؤنا اليوم ان أعمالك وافكارك وارثك الفكري باقٍ شعلة أمل، ورجاء للبنان أفضل، وأجمل، وأكثر عدالة ومساواة."

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