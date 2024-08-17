فرنجيّة في ذكرى انتخاب جده: يومٌ مضيء في تاريخ لبنان

كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على منصة "أكس"، في ذكرى انتخاب جدّه الرئيس سليمان فرنجية، قائلاً: "١٧ آب ١٩٧٠، يومٌ مضيء في تاريخ لبنان".

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