Advertisement

لبنان

أبو فاعور: لن تكون هدنة الا وفق شروط دولة الإرهاب الإسرائيلي

Lebanon 24
17-08-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1235344-638594866470479902.jpg
Doc-P-1235344-638594866470479902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق عضو كتلة اللقاء الديمقراطي على مفاوضات وقف إطلاق النار قائلاً:
"مفاوضات الهدنة في غزة بناءة وتم سد الكثير من الفجوات"، لطالما كانت المفاوضات بناءة وتم سد الفجوات على مدى الأشهر الماضية واستمرت المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
Advertisement
يبدو ان التفاوض بالمفهوم الأميركي في جلّه لا يعدو كونه جزءا من الدعاية الانتخابية للحزب الديمقراطي ولن تكون هدنة الا وفق شروط دولة الارهاب الاسرائيلي. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-08-17
05:00 | 2024-08-17
04:58 | 2024-08-17
04:44 | 2024-08-17
03:59 | 2024-08-17
03:48 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24