Advertisement

لبنان

بكمين محكم.. توقيف أحد أبرز المطلوبين على طريق بعلبك

Lebanon 24
17-08-2024 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1235347-638594870319287755.jpg
Doc-P-1235347-638594870319287755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت قوة من مخابرات الجيش كمينا محكما على طريق بعلبك الدولية بالقرب من بلدة بريتال وتمكنت من توقيف المدعو "ع. م" وهو يعتبر من أبرز المطلوبين بجرائم مخدرات واطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

كما نفذت القوة عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-08-17
05:00 | 2024-08-17
04:58 | 2024-08-17
04:44 | 2024-08-17
03:59 | 2024-08-17
03:48 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24