بكمين محكم.. توقيف أحد أبرز المطلوبين على طريق بعلبك

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نفذت قوة من مخابرات الجيش كمينا محكما على طريق بعلبك الدولية بالقرب من بلدة بريتال وتمكنت من توقيف المدعو "ع. م" وهو يعتبر من أبرز المطلوبين بجرائم مخدرات واطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما نفذت القوة عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا.