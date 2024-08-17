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لبنان

مطر: أي استهداف للحكومة في هذه الظروف ليس سوى تعبئة فراغ شعبوي ومزايدات

Lebanon 24
17-08-2024 | 03:27
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كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على موقع اكس: في محنة يعيش فيها لبنان حرباً، نرى من يريد تسجيل النقاط بالسياسة، موجهاً أسهمه نحو حكومة، تصرّف الأعمال، تنتظر من القوى اللبنانية أن تفك عراقيل انتخاب رئيس الجمهورية ليتم بعدها تشكيل حكومة جديدة. وعليه فإن أي استهداف للحكومة في هذه الظروف، خصوصاً انها حكومة تصريف أعمال، ليس سوى تعبئة فراغ شعبوي ومزايدات لا مصلحة فيها للبنانيين. 
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فعلاً "الي ايده بالمي مش متل الي ايده بالنار".
 
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