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لبنان

في بعلبك.. سائق فان يصدم شابين على دراجة نارية وهذا وضعهما

Lebanon 24
17-08-2024 | 03:27
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صدم ليل امس سائق فان على طريق بلدة طاريا قضاء بعلبك دراجة نارية كان يقودها شابان احدهما لبناني من ال الملاح واخر سوري وفرّ الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد نقلا بحالة حرجة الى مستشفيات المنطقة.
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وفي وقت لاحق تمكنت الاجهزة الامنية من تحديد هوية صاحب الفان وتجري ملاحقته.

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