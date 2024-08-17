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لبنان

لتأمين استمرارية الكهرباء.. هذا ما طلبه فياض

Lebanon 24
17-08-2024 | 03:59
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في اطار مواكبة وزير الطاقة والمياه وليد فياض لازمة توقف المعامل الحرارية العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وبانتظار معالجة مشكلة تأمين الفيول العراقي الناجمة عن المستحقات المالية المتوجبة بذمة الجانب اللبناني وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك.
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طلب وزير الطاقة والمياه من مؤسسة كهرباء ولبنان و المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لوضع انتاج المصلحة من المعامل المائية والتي تتراوح بين ٨٠ و ١٠٠ ميغاواط على الشبكة العامة لكهرباء لبنان لتأمين الطاقة اللازمة لخطوط الخدمات العامة العائدة للمرافق العامة و محطات ضخ المياه و محطات الصرف الصحي.

علما ان وزارة الطاقة تسعى بالتوازي الى تأمين كميات من الديزل اويل لتشغيل المعامل الحرارية من المخزون العائد للجيش اللبناني في منشآت النفط، على ان تتولى مؤسسة كهرباء لبنان تسديد قيمة هذه الكميات وفقا للاصول المعمول بها في انظمتها.
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