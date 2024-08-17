سرقة فان وإحراقه في طرابلس

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أقدم مجهولون ليل امس على سرقة فان تويوتا ابيض اللون من محلة طريق المئتين عائد للمدعو "ح.ف" ، ليتم العثور عليه لاحقاً محروقا ومركونا خلف مجمع العزم في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعُلم ان صاحب الفان ادعى لدى فصيلة قزى الأمن ضد مجهول.