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لبنان

سرقة فان وإحراقه في طرابلس

Lebanon 24
17-08-2024 | 04:44
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أقدم مجهولون ليل امس على سرقة فان تويوتا ابيض اللون من محلة طريق المئتين عائد للمدعو "ح.ف" ، ليتم العثور عليه لاحقاً محروقا ومركونا خلف مجمع العزم في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم ان صاحب الفان ادعى لدى فصيلة قزى الأمن ضد مجهول.
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