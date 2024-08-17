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لبنان

وزير المالية ينعى قرم.. هذا ما قاله

Lebanon 24
17-08-2024 | 04:58
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نعى وزير المالية يوسف الخليل في بيان، باسمه وباسم  وزارة المالية، مديريات وموظفين، "أحد ابرز وزرائها السابقين جورج قرم، رجل الفكر والعلم الذي جهد طوال حياته في سبيل تحقيق حلم العدالة الاجتماعية".
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وقال: "ترك الراحل بغيابه ارثاً اقتصادياً واجتماعياً كان ولما يزل وسيبقى مرجعاً وهداية لكل باحث عن حلول وابتكارات اقتصادية وعلمية تنشر العدالة وتزيل الفوارق الطبقية في المجتمع.  وارث الراحل لم يتوقف عند حدود الاقتصاد والاجتماع بل كان الرجل الألمعي  في الموقف الوطني المتحرر من قيود الطائفية والتعنت المقيت. عزاؤنا لعائلته الصغيرة وللعائلة الوطنية والثقافية الكبيرة التي كان لها المرجع، وسيبقى لها الدليل والطريق".
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