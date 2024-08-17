Advertisement

لبنان

رياح ناشطة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
17-08-2024 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1235409-638594960988322516.jpg
Doc-P-1235409-638594960988322516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما ترتفع بشكل ملموس خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات .
Advertisement
وجاء في النشرة الآتي:

-  الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة قريبة من معدلاتها الموسمية .
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25  و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر .
 
الأحد:غائم جزئيا مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما ترتفع بشكل ملموس خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات .
 
الإثنين:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات .
 
الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 34 درجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-08-17
08:23 | 2024-08-17
08:15 | 2024-08-17
08:12 | 2024-08-17
08:02 | 2024-08-17
07:55 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24