رياح ناشطة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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- الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة قريبة من معدلاتها الموسمية . توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما ترتفع بشكل ملموس خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات .وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة قريبة من معدلاتها الموسمية .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر .

الأحد:غائم جزئيا مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما ترتفع بشكل ملموس خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات .

الإثنين:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات .

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات .



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 34 درجة.