صواريخٌ لبنانية تضرب إسرائيل بعد مجزرة النبطية.. التوتر كبير وبيانٌ من "الحزب"!

تسود أجواء من التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك عقب إطلاق أكثر من 50 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة صفد والمنطقة المحيطة بها، مشيرة إلى أن المستوطنين تحدثوا عن "انفجارات عنيفة".

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وفي بيانٍ لها، قالت بلدية صفد إنه تم إطلاق التحذيرات من الصواريخ إثر تفعيل المنظومات الدفاعية والتخوف من سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في أنحاء المدينة.

إلى ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية تعليمات جديدة طُلب عبرها من سكان العديد من المستعمرات مثل يوسود همعاليه، هولتا ومشمار جوردان، تجنب التجمعات واغلاق حمامات السباحة وتقليل حركة التنقل في الشوارع، والبقاء في مناطق محمية.

وتأتي هذه التطورات عقب شنّ العدو الإسرائيلي هجوماً عنيفاً على منطقة وادي الكفور بقضاء النبطية، فجر اليوم السبت، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص جميعهم من السوريين.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائراته "هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية".

"حزب الله" يتبنى القصف

بدوره، أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية الرد على المجزرة التي طالت وادي الكفور، مشيراً إلى أن استهدف مستعمرة إييليت هشاحر للمرة الأولى، وذلك بصليات من صواريخ الكاتيوشا.



