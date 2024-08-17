وزير الإتصالات: رحل عنّا جورج قرم لكن أثره سيبقى خالداً

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نعى وزير الاتصالات الدكتور جوني القرم الوزير السابق جورج قرم، وكتب على منصة "أكس": "بقلوب مليئة بالحزن، نودّع رجلًا لن تعوّضه الأيام ولا السنوات، جورج قرم. هذا المفكّر العظيم، الذي ترك بصمة لا تمحى، كان أكثر من مجرد عقل مفكر، كان صديقًا للعائلة، ورفيقًا للعقول والقلوب".وأضاف: "اليوم نفتقده لكننا نعلم أن إرثه وبصماته ستظلّ حاضرة. رحل عنّا جورج قرم لكن أثره سيبقى خالداً".