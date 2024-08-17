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لبنان

بوشكيان والحاج حسن زارا المطران ابراهيم

Lebanon 24
17-08-2024 | 06:36
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 استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن يرافقه شقيقه الدكتور عبدالله، في زيارة تهنئة بعيد انتقال السيدة العذراء وعيد الابرشية.
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وكانت مناسبة لعرض اوضاع الزراعة والصناعة في لبنان والتحديات التي تواجهها في الظروف الراهنة.

ونوه المطران ابراهيم بجهود الوزيرين بوشكيان والحاج حسن في الحفاظ على قطاعي الصناعة والزراعة والصناعيين والمزارعين.
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