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لبنان

طائرات إسرائيليّة تخرقُ جدار الصوت في أجواء الجنوب

Lebanon 24
17-08-2024 | 06:39
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خرقت طائرات حربية إسرائيلية جدار الصوت، اليوم السبت، فوق عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.
 
وقال شهود عيان إنّ انفجارات متتالية سُمعت في أجواء النبطية وصيدا ومناطق أخرى.
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