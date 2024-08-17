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لبنان
طائرات إسرائيليّة تخرقُ جدار الصوت في أجواء الجنوب
Lebanon 24
17-08-2024
|
06:39
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خرقت طائرات حربية إسرائيلية جدار الصوت، اليوم السبت، فوق عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.
وقال شهود عيان إنّ انفجارات متتالية سُمعت في أجواء النبطية وصيدا ومناطق أخرى.
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