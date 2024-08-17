طائرات إسرائيليّة تخرقُ جدار الصوت في أجواء الجنوب

خرقت طائرات حربية إسرائيلية جدار الصوت، اليوم السبت، فوق عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.

وقال شهود عيان إنّ انفجارات متتالية سُمعت في أجواء النبطية وصيدا ومناطق أخرى.