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لبنان

عاجل من صور.. إستشهاد مواطن إثر الغارة على قدموس

Lebanon 24
17-08-2024 | 06:50
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أفادت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور، بناًء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور، بأن الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس أدت الى إستشهاد مواطن.


وكان العدو الاسرائيلي قد استهدف دراجة نارية في منطقة قدموس اليوم. 
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قدموس

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