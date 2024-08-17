عاجل من صور.. إستشهاد مواطن إثر الغارة على قدموس

أفادت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور، بناًء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور، بأن الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس أدت الى إستشهاد مواطن.





وكان العدو الاسرائيلي قد استهدف دراجة نارية في منطقة قدموس اليوم.

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