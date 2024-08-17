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لبنان

قبل قليل.. العدو استهدف منزلاً في كفرحمام

Lebanon 24
17-08-2024 | 07:43
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أغار الطيران الإسرائيلي عصر اليوم السبت على بلدة كفرحمام.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة استهدفت أحد منازل البلدة.
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