جبهة الجنوب "حامية"... هذه آخر التطورات الميدانية هناك







وقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، على دفعتين مستهدفاً بلدة مركبا، ما ادى الى سقوط اصابتين طفيفتين.

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أيضاً، استهدف العدو أحد المنازل في بلدة كفرحمام ولا اصابات. يتواصل التصعيد على "جبهة الاسناد" في جنوب لبنان، اليوم السبت، حيث يستمرّ العدوان الإسرائيلي باستهداف القرى والبلدات.وقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، على دفعتين مستهدفاً بلدة مركبا، ما ادى الى سقوط اصابتين طفيفتين.أيضاً، استهدف العدو أحد المنازل في بلدة كفرحمام ولا اصابات.

كما أغار العدو على بلدة راميا من دون تسجيل اصابات.



وكان قد شنّ الطيران المعادي غارة على بلدة قدموس، ستهدف فيها دراجة نارية، ما أدى الى ارتقاء شهيد.





في المقابل، أعلن "حزب الله" أنه قصف اليوم لأول مرة مستعمرة إييليت هشاحر بصواريخ كاتيوشا ردا على اعتداءات العدو خاصة على بلدة الكفور.





كما ذكر أنه استهدف تموضعاً لجنود العدو في موقع المرج بمحلقتين انقضاضيتين، موقعاً عدداً من القتلى والجرحى.