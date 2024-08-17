بحوزته مخدرات... "أبو الجاج" بقبضة الفوى الأمنية في صور

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرائم تجارة وترويج وتعاطي المخدِّرات وهو المدعو: ع. م. (مواليد عام 2001، فلسطيني سوري) الملقب بـ "ابو الجاج" بحقه أربع ملاحقات قضائية بجرائم تجارة وترويج وتعاطي المخدرات وينشط في هذا المجال.بتاريخ 21-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة صور، بعد محاولته الفرار ومقاومة الدورية. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".