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لبنان

دخان كثيف يتصاعد في ضبية بالقرب من مجمع الـ"ABC"... هذا سببه

Lebanon 24
17-08-2024 | 09:12
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اندلع حريق، بعد ظهر اليوم السبت، في منطقة ضبية بالقرب من مجمع الـ"ABC".


وأشارت المعلومات الأولية إلى أن النيران اشتعلت داخل أحدى المطاعم، وحضرت فرق الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق.

وتبيّن أنه ناجم عن حريق نفايات وقصب كانت موجودة بين المطاعم.
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ضبية

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