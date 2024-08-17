الإتحاد العمالي دان مجزرة النبطية: زمن الحق لا بد أن ينتصر

دان الإتحاد العمالي العام، في بيان، "الهمجية والوحشية الصهيونية التي أدّت الى مجزرة النبطية والتي ذهب ضحيتها قافلة من الشهداء السوريين مع عيالهم وأطفالهم".



Advertisement

وتوجه الإتحاد الى "أهل الجنوب المقاوم"، قائلا: "نبارك لهم شهداءهم ومقاومتهم للاحتلال والظلم والاستبداد"، ومؤكداً أنّ "زمن الحق لا بد أن ينتصر في غزة وفي لبنان".



وقدم تعازيه لاهل الجنوب ولاتحاد عمال سوريا، ورافضاً "سياسة الأرض المحروقة التي يتّبعها عدو البشر والحجر والشجر، والتي تؤدّي الى تدمير المؤسسات الاقتصادية والمحال التجارية والمحاصيل الزراعية وتشريد وتهجير السكان والعمال".وتوجه الإتحاد الى "أهل الجنوب المقاوم"، قائلا: "نبارك لهم شهداءهم ومقاومتهم للاحتلال والظلم والاستبداد"، ومؤكداً أنّ "زمن الحق لا بد أن ينتصر في غزة وفي لبنان".