حالة أحدهم خطرة... إصابة 3 أشخاص بانزلاق سيارة في حبوب- جبيل

انزلقت سيارة على اوتوستراد جبيل - عنايا في حبوب، مما أدى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح كانوا بداخلها عملت عناصر الدفاع المدني على سحبهم بواسطة معدات الانقاذ الهيدروليكية.



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وتم نقلهم بواسطة سيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، ومن بين الجرحى حالة خطرة.