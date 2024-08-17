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لبنان

حالة أحدهم خطرة... إصابة 3 أشخاص بانزلاق سيارة في حبوب- جبيل

Lebanon 24
17-08-2024 | 09:31
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انزلقت سيارة على اوتوستراد جبيل - عنايا في حبوب، مما أدى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح كانوا بداخلها عملت عناصر الدفاع المدني على سحبهم بواسطة معدات الانقاذ الهيدروليكية.
 
وتم نقلهم بواسطة سيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، ومن بين الجرحى حالة خطرة.
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