عطل طارئ في "اوجيرو".. الخدمات توقفت في هذه المنطقة

أعلنت هيئة "اوجيرو" في بيان عبر "اكس" ان عطلاً طرأ في سنترال شدرا بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة.





واشارت الهيئة الى ان فرقها تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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