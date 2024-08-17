30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عطل طارئ في "اوجيرو".. الخدمات توقفت في هذه المنطقة
Lebanon 24
17-08-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة "اوجيرو" في بيان عبر "اكس" ان عطلاً طرأ في سنترال شدرا بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة.
واشارت الهيئة الى ان فرقها تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر عبرية: 14 فريق إطفاء و6 طائرات إســ.ـرائيلية تعمل لإخماد حرائق واسعة في شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صــ.ـواريخ من لبنان مساء اليوم.
Lebanon 24
مصادر عبرية: 14 فريق إطفاء و6 طائرات إســ.ـرائيلية تعمل لإخماد حرائق واسعة في شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صــ.ـواريخ من لبنان مساء اليوم.
17/08/2024 19:16:18
17/08/2024 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيليّ يستهدف بلدتي يارون وعيترون في جنوب لبنان
Lebanon 24
قصف إسرائيليّ يستهدف بلدتي يارون وعيترون في جنوب لبنان
17/08/2024 19:16:18
17/08/2024 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
منازل خاصة وخدمات مجانية.. هكذا احتضنت مناطق لبنانية سكان الضاحية والجنوب!
Lebanon 24
منازل خاصة وخدمات مجانية.. هكذا احتضنت مناطق لبنانية سكان الضاحية والجنوب!
17/08/2024 19:16:18
17/08/2024 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12" الإسرائيلية: 14 فريقا من الإطفاء و6 طائرات يعملون في مواقع عدة لإخماد نيران اندلعت جراء القصف من لبنان
Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12" الإسرائيلية: 14 فريقا من الإطفاء و6 طائرات يعملون في مواقع عدة لإخماد نيران اندلعت جراء القصف من لبنان
17/08/2024 19:16:18
17/08/2024 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اوجيرو
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي!
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي!
15:03 | 2024-08-16
16/08/2024 03:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تستعرض هدايا فاخرة بمناسبة عيد ميلادها.. هل تزوجت للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تستعرض هدايا فاخرة بمناسبة عيد ميلادها.. هل تزوجت للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:34 | 2024-08-17
17/08/2024 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بحركة بذيئة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها في فاريا وتُثير الجدل برفقة هذا الشاب (صور)
Lebanon 24
قامت بحركة بذيئة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها في فاريا وتُثير الجدل برفقة هذا الشاب (صور)
02:13 | 2024-08-17
17/08/2024 02:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مُشوقة عن "نفق حزب الله" الصاروخيّ.. إكتشفوا ما قيلَ بشأنه!
Lebanon 24
معلومات مُشوقة عن "نفق حزب الله" الصاروخيّ.. إكتشفوا ما قيلَ بشأنه!
13:37 | 2024-08-16
16/08/2024 01:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من زواجها.. ممثلة لبنانية شهيرة تُقلق الجمهور بسبب نحافتها الزائدة (صورة)
Lebanon 24
بعد شهرين من زواجها.. ممثلة لبنانية شهيرة تُقلق الجمهور بسبب نحافتها الزائدة (صورة)
03:34 | 2024-08-17
17/08/2024 03:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:23 | 2024-08-17
ميقاتي اتصل بوزير خارجية بريطانيا: دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه
11:48 | 2024-08-17
آلاف الإسرائيليين يدخلون الملاجئ.. ماذا فعلت "صواريخ حزب الله"؟
11:40 | 2024-08-17
وزيرا الصناعة والزراعة جالا على المرجعيات الروحية في زحلة للتهنئة بـ"عيد السيدة"
11:35 | 2024-08-17
من هو شهيد "غارة قدموس" في صور؟ "الحزب" نعاه رسمياً
11:16 | 2024-08-17
بـ"المدفعية والصواريخ".. ماذا قصف "الحزب" مساء اليوم؟
11:00 | 2024-08-17
منازل خاصة وخدمات مجانية.. هكذا احتضنت مناطق لبنانية سكان الضاحية والجنوب!
فيديو
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
17/08/2024 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
17/08/2024 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
17/08/2024 19:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24