رازي الحاج: والله طفح الكيل!

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر منصة "اكس": "عدنا الى قصة ابريق الزيت. صفر كهرباء. ‏تعددت الاسباب وتراكمت المليارات ولا كهرباء. 40 مليار دولار دعم للكهرباء منذ العام 2010. 40% الهدر التقني والفني بانتاج وتوزيع الكهرباء. 40 سنة ونحن بإنتظار الكهرباء 24/24. 40 مرة يلجأون الى حلول ترقيعية تدفع من تعب وعرق وقهر الناس. 40 مستشارا وما في حلّ. ‏الحل بسيط، "لا مركزية الكهرباء"، ولنترك القطاع الخاص يقوم بالانتاج والتوزيع والجباية، ‏تحت رقابة "الهيئة الناظمة"، ‏والله طفح الكيل!".

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