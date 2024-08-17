عن "المطار".. إقرأوا هذا الخبر

قال مدير مطار رفيق الحريريّ الدولي فادي الحسن عبر قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، أنّ المطار يعمل حالياً بالمولدات الخاصة وعددها 4، مشيراً إلى أنه تمّ تشغيل 3 من هذه المولدات بينما تم إبقاء واحد للاحتياط.

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كذلك، ذكرت الـ"MTV" أن المطار لن يتلقى الكهرباء عبر المعامل الكهرومائية التي ما زالت تولد الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة، وذلك بسبب مشاكل فنية.

وفي تصريح سابق له، اليوم، أعرب الحسن عن أمله ألا تطول الأزمة التي نشأت على صعيد التيار الكهربائي، إذ أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" مؤخراً خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل بشكل قسري، وذلك جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ هذا الأمر أسفر عن توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ).

وأوضحت المؤسسة أنها ستقوم مجدداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسرياً، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها".