بعد انقطاع الكهرباء.. هذا ما تقرّر بشأن مضخات المياه في بيروت وجبل لبنان

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم السبت، أنه تمَّ تأمين التيار الكهربائي لمضخات المياه الرئيسية في جبل لبنان والجنوب وبيروت عبر محطات إنتاج الكهرباء من المعامل الكهرومائية.

وأشارت القناة إلى أنّ هذا الأمر حصل إثر تواصلٍ جرى بين وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض ورئيس مصلحة الليطاني سامي علوية.