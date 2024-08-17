بدرجة "امتياز".. السفير السعودي ينالُ الدكتوراه

ناقش السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره في العلاقات الدولية الديبلوماسية الرقمية: السعودية نموذجا"، وقد حصل على درجة امتياز من مرتبة الشرف من جامعة بيروت العربية.

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