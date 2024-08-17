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لبنان

رسالة إلى جنبلاط من ولي عهد الكويت.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
17-08-2024 | 14:03
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تلقى الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط رسالة جوابية من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، رداً على التهنئة بمناسبة تعيينه وليًا للعهد.

وجاء في نص الرسالة:
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"تسلمنا بوافر الشكر رسالتكم التي تضمنت كريم تهانيكم بمناسبة تعييننا وليا للعهد بدولة الكويت. وإذ نعرب عن تقديرنا لما عبرتم عنه من تمنيات صادقة تجاهنا ومشاعر طيبة تجاه دولة الكويت، فإننا نؤكد اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. ونبعث إليكم أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، راجين للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من الاستقرار والإنماء والازدهار".
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