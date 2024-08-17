رسالة إلى جنبلاط من ولي عهد الكويت.. ماذا فيها؟

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"تسلمنا بوافر الشكر رسالتكم التي تضمنت كريم تهانيكم بمناسبة تعييننا وليا للعهد بدولة الكويت. وإذ نعرب عن تقديرنا لما عبرتم عنه من تمنيات صادقة تجاهنا ومشاعر طيبة تجاه دولة الكويت، فإننا نؤكد اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. ونبعث إليكم أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، راجين للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من الاستقرار والإنماء والازدهار".